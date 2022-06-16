Драги: на разминирование портов Украины остается две недели

"Остаются две недели на разминирование портов, истекают сроки, чтобы не допустить непоправимое. Необходимо организовать безопасные коридоры для поставок зерна", - приводит его слова агентство АНСА с пресс-конференции в украинской столице, где он находится вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.