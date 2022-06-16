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2 часа назад

Драги заявил, что на разминирование портов Украины остается две недели

ТАСС

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что на разминирование портов Украины для гарантии поставок зерна остается две недели. Он также считает, что единственный способ решения проблемы - резолюция ООН по регулированию навигации в Черном море.

Драги: на разминирование портов Украины остается две недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Остаются две недели на разминирование портов, истекают сроки, чтобы не допустить непоправимое. Необходимо организовать безопасные коридоры для поставок зерна", - приводит его слова агентство АНСА с пресс-конференции в украинской столице, где он находится вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Единственное решение - резолюция ООН по регулированию навигации в Черном море, но русские до сих пор не соглашались", - добавил он.

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