Драги: на разминирование портов Украины остается две недели

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что на разминирование портов Украины для гарантии поставок зерна остается две недели. Он также считает, что единственный способ решения проблемы - резолюция ООН по регулированию навигации в Черном море.
"Остаются две недели на разминирование портов, истекают сроки, чтобы не допустить непоправимое. Необходимо организовать безопасные коридоры для поставок зерна", - приводит его слова агентство АНСА с пресс-конференции в украинской столице, где он находится вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Единственное решение - резолюция ООН по регулированию навигации в Черном море, но русские до сих пор не соглашались", - добавил он.