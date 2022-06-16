Генпрокуратура Молдавии объяснила допрос жены Додона

Прокуроры подозревают экс-президента Молдавии Игоря Додона во владении имуществом, которое превышает его доходы. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Керпек, комментируя допрос его супруги Галины Додон.

"Ее обвиняют в соучастии в незаконном обогащении, которое выражается в содействии получению ее мужем Игорем Додоном лично и через третьих лиц имущества на сумму более 21 млн леев (свыше €1 млн), что существенно превышает задекларированный доход на 3 млн леев (€150 тыс.)", - сказала Керпек.

По ее словам, в ходе слушаний Галина Додон свою вину в совершении рассматриваемого преступления не признала, отказавшись делать какие-либо заявления относительно обстоятельств расследуемого дела.

"В связи с этим прокурор применил меру пресечения в виде запрета на выезд из страны сроком на 60 суток", - сказала Керпек.

Экс-президент Молдавии был задержан в конце мая, против него были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Додон заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он ранее возглавлял.