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42 минуты назад

Пасечник назвал своей главной задачей «добраться» до Зеленского

Вечерняя Москваиещё 2

Самая приоритетная задача вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) на сегодняшний день — «добраться» до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— Думаю, на сегодняшний день самая главная задача – как-то добраться до него (Зеленского — прим. «ВМ»). Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймет, что окончательно все проиграно, если он сейчас еще находится на территории Украины, — заявил он.

Пасечник уточнил, что именно Зеленский ответственен за многочисленные военные преступления. Глава ЛНР даже сравнил украинского президента с Адольфом Гитлером. При этом, отметил Пасечник, не столь важно, выполняет ли Зеленский волю Запада или действует по совей собственной инициативе, передает РИА Новости.

Пасечник: войска ЛНР вошли на территорию «Азота»

Также Пасечник сообщил, что вооруженные силы ЛНР зашли на территорию «Азота», и вскоре завод будет освобожден. Но никаких прогнозов по срокам завершения зачистки завода он не дал.

До этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия захватит контроль над регионом, являются бессмысленной истерикой и конвульсией.

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