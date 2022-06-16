Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече Владимира Зеленского с европейскими лидерами, которая проходит в Киеве, с костылем и загипсованной ногой. Об этом пишет РИА Новости.

В Telеgram-канале Зеленского опубликовано видео со встречи с европейскими лидерами. На кадрах заметен Кулеба с гипсом на одной ноге, в руках у него костыль. Что конкретно случилось с украинским министром, пока неизвестно.

Напомним, в четверг в Киеве проходит встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги. Также сообщалось, что на встречу прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.