Во Франции заявили о несоответствии Украины критериям ЕС

Лидер «Национального фронта», экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против приема Украины в ЕС, отметив, что страна не соответствует необходимым критериям. Об этом сообщает France Info.
Ле Пен подчеркнула, что Украина сегодня не может выполнить «ни одно» из условий для членства в ЕС.
«Я думаю, мы должны четко сказать Украине, что она не соответствует необходимым условиям для того, чтобы быть членом Евросоюза сегодня», - заявила политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги прибыли на Украину 16 июня.
Визит состоялся за день до того, как Еврокомиссия должна выпустить рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.
СМИ писали, что на встречах в Киеве европейские лидеры сообщат о положительном решении по этому вопросу.