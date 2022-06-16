Во Франции заявили о несоответствии Украины критериям ЕС

Лидер «Национального фронта», экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против приема Украины в ЕС, отметив, что страна не соответствует необходимым критериям. Об этом сообщает France Info.

Ле Пен подчеркнула, что Украина сегодня не может выполнить «ни одно» из условий для членства в ЕС.

«Я думаю, мы должны четко сказать Украине, что она не соответствует необходимым условиям для того, чтобы быть членом Евросоюза сегодня», - заявила политик.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги прибыли на Украину 16 июня.

Визит состоялся за день до того, как Еврокомиссия должна выпустить рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.