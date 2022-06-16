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47 минут назад

Протесты в Индии из-за новой системы призыва в армию сняли на видео

Александр Кузьмин

В Индии вспыхнули протесты из-за новой системы набора на военную службу Agnipath. Местные жители устроили массовые беспорядки. Они подожгли вагон и разграбили железнодорожную станцию, а также жгут покрышки. Кадры с места событий оказались в распоряжении Telegram-канала Mash.

О пересмотре системы призыва в вооруженные силы Индии было объявлено на этой неделе правительством. Согласно новому порядку, к службе в армии теперь привлекут мужчин и женщин в возрасте от 17,5 до 21 года на четыре года. После окончания этого срока продолжить служить смогут только 25% из них. Раньше контракт мог заключаться до 17 лет, это позволяло военным иметь высокую зарплату и жилье.

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