О пересмотре системы призыва в вооруженные силы Индии было объявлено на этой неделе правительством. Согласно новому порядку, к службе в армии теперь привлекут мужчин и женщин в возрасте от 17,5 до 21 года на четыре года. После окончания этого срока продолжить служить смогут только 25% из них. Раньше контракт мог заключаться до 17 лет, это позволяло военным иметь высокую зарплату и жилье.