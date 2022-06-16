Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пришел на встречу президента Владимира Зеленского с главами Германии, Италии и Франции на костылях и в гипсе, видео публикует РИА «Новости».

Как Кулеба сам сообщил в соцсетях, он получил травму во время занятий спортом.

Ранее в этот день премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину на поезде из Польши. По данным агентства Reuters, политики обсудят в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским членство его страны в Европейском союзе.