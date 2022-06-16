Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пришел на встречу президента Владимира Зеленского с главами Германии, Италии и Франции на костылях и в гипсе, видео публикует РИА «Новости».
Как Кулеба сам сообщил в соцсетях, он получил травму во время занятий спортом.
Ранее в этот день премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину на поезде из Польши. По данным агентства Reuters, политики обсудят в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским членство его страны в Европейском союзе.
Марио Драги заявил, что в результате июньского саммита ЕС Украина вряд ли получит статус кандидата, как ожидал Киев. Между тем украинские политики считают, что эта встреча Зеленского с европейскими лидерами ускорит процедуру принятия Украины в Евросоюз. Как отметил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, европейские политики «везут нам кандидатство в ЕС».