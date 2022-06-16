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35 минут назад

Трасс призвала Запад поддержать Украину на переговорах

Lenta.ruиещё 4

Западные страны должны поддержать Украину в ходе переговоров с Россией и усилить позицию Киева. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, передает ТАСС.

Трасс призвала Запад поддержать Украину на переговорах
Фото: ReutersReuters

«Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились. На уровне G7 и НАТОНАТО мы делаем все возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты», — подчеркнула она.

Министр призвала задействовать в переговорном процессе страны Балтии и Польшу.

«В долгосрочной перспективе действия России должны иметь последствия. Чтобы потенциальные агрессоры по всему миру выучили урок, [президент РФ Владимир] ПутиПутин не только должен проиграть эту войну, ему также нельзя дать извлечь из нее какую бы то ни было выгоду», — заключила она.

Ранее Трасс выразила уверенность в победе Украины и заверила, что Лондон продолжит поддерживать Киев. По ее словам, Великобритания стала третьим в мире донором гуманитарной помощи для Украины и первой страной, которая оказала украинской армии военную поддержку вооружением и боеприпасами.

«Мы никогда не устанем защищать свободу и демократию. Российская агрессия не может быть умиротворена. Она должна быть встречена силой», — заключила глава МИД.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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