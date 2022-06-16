Трасс призвала Запад поддержать Украину на переговорах

«Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились. На уровне G7 и НАТОНАТО мы делаем все возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты», — подчеркнула она.