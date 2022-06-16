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22 минуты назад

В ДНР позвали Асада на трибунал над украинскими военными

Lenta.ru

Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) позвало президента Сирии Башара Асада на международный трибунал над украинскими военными, который пройдет в ДНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

ДНР позвала Асада на трибунал над украинскими военными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, принять участие в трибунале над украинскими бойцами сирийскому лидеру предложила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. О том, ответил ли Асад на предложение, не сообщается.

Ранее президент Сирии Башар Асад приказал МИД Сирийской Арабской Республики (САР) официально признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, еще ряд стран находятся «на стадии возможной подготовки» к признанию независимости республик Донбасса.

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