Зеленский встретился с лидерами европейских стран

Украинские СМИ опубликовали фотографии, где представлены все политики. Европейцы надели официальные костюмы с галстуками, Зеленский же встретил западных коллег в оливково-серой футболке и темно-болотных брюках в стиле милитари.

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев утром 16 июня на поезде, следовавшем из Польши. По данным агентства Reuters, политики должны обсудить с Зеленским членство Украины в Европейском союзе.

По данным Reuters, визит европейских лидеров должен продемонстрировать поддержку Украине.