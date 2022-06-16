В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
22 минуты назад

Зеленский встретился с Шольцем, Макроном и Драги в Киеве

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в Киеве. Об этом сообщает Reuters

Зеленский встретился с лидерами европейских стран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украинские СМИ опубликовали фотографии, где представлены все политики. Европейцы надели официальные костюмы с галстуками, Зеленский же встретил западных коллег в оливково-серой футболке и темно-болотных брюках в стиле милитари.

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев утром 16 июня на поезде, следовавшем из Польши. По данным агентства Reuters, политики должны обсудить с Зеленским членство Украины в Европейском союзе.

По данным Reuters, визит европейских лидеров должен продемонстрировать поддержку Украине.

Немецкая газета Bild сообщала, что президент Румынии Клаус Йоханнис также прибыл в Киев. Однако доехал он самостоятельно, несмотря на то, что накануне провел переговоры с французским коллегой.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Марио Драги,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители