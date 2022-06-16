Зеленский встретился с лидерами европейских стран

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в Киеве. Об этом сообщает Reuters
Украинские СМИ опубликовали фотографии, где представлены все политики. Европейцы надели официальные костюмы с галстуками, Зеленский же встретил западных коллег в оливково-серой футболке и темно-болотных брюках в стиле милитари.
Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев утром 16 июня на поезде, следовавшем из Польши. По данным агентства Reuters, политики должны обсудить с Зеленским членство Украины в Европейском союзе.
По данным Reuters, визит европейских лидеров должен продемонстрировать поддержку Украине.
Немецкая газета Bild сообщала, что президент Румынии Клаус Йоханнис также прибыл в Киев. Однако доехал он самостоятельно, несмотря на то, что накануне провел переговоры с французским коллегой.