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1 час назад

Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Мария Иванова

Великобритания 16 июня объявила о новом раунде санкций против России. Как сообщается на сайте британского правительства, под санкции попал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Британия ввела санкции против патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санкции против патриарха связаны с его поддержкой действий России на Украине, а Львову-Белову в Британии считают ответственной за «принудительное перемещение и усыновление украинских детей».

В сообщении подчеркивается, что санкции также направлены против «союзников Путина, военачальников и торговцев оружием из России и Мьянмы».

Санкции включают заморозку активов в Великобритании, если они имеются, и запрет на въезд в страну.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что патриарх Кирилл должен быть включен в санкционный список Евросоюза.

Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия выступает против санкций в отношении религиозных деятелей и будет их блокировать. В итоге санкции против патриарха исключили из шестого пакета санкций ЕС.

В мире,Жозеп Боррель,Виктор Орбан,Владимир Путин,РПЦ,ЕС,
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