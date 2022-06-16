Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания 16 июня объявила о новом раунде санкций против России. Как сообщается на сайте британского правительства, под санкции попал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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Санкции против патриарха связаны с его поддержкой действий России на Украине, а Львову-Белову в Британии считают ответственной за «принудительное перемещение и усыновление украинских детей».

В сообщении подчеркивается, что санкции также направлены против «союзников Путина, военачальников и торговцев оружием из России и Мьянмы».

Санкции включают заморозку активов в Великобритании, если они имеются, и запрет на въезд в страну.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что патриарх Кирилл должен быть включен в санкционный список Евросоюза.