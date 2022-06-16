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1 час назад

На Украине раскрыли намерения вернуть Крым западным оружием

Елена Прошина

Украина намерена вернуть Крым с помощью предоставленного Западом оружия. Об этом в интервью CNN заявил министр обороны страны Алексей Резников, пишет «Лента.ру».

На Украине раскрыли намерения вернуть Крым западным оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Крым является стратегической целью для Киева, потому что «это украинская территория». Однако украинская армия еще не готова начать туда наступление.

«Но мы будем двигаться шаг за шагом», — сказал Резников.

Также глава Минобороны назвал три этапа стабилизации ситуации в стране: предотвратить дальнейшие потери ВСУ; отбросить российские войска на свои позиции до начала спецоперации. Также предполагается обсудить с партнерами Украины вопрос освобождения территории, включая Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть контроль над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины - Херсонской и Запорожской областями. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов назвал кривляньями обещания Зеленского.

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