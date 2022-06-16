На Украине раскрыли намерения вернуть Крым западным оружием

Украина намерена вернуть Крым с помощью предоставленного Западом оружия. Об этом в интервью CNN заявил министр обороны страны Алексей Резников, пишет «Лента.ру».

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По его словам, Крым является стратегической целью для Киева, потому что «это украинская территория». Однако украинская армия еще не готова начать туда наступление.

«Но мы будем двигаться шаг за шагом», — сказал Резников.

Также глава Минобороны назвал три этапа стабилизации ситуации в стране: предотвратить дальнейшие потери ВСУ; отбросить российские войска на свои позиции до начала спецоперации. Также предполагается обсудить с партнерами Украины вопрос освобождения территории, включая Крым.