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35 минут назад

Лидеры ЕС предложат Зеленскому вернуться к переговорам с Россией

Мария Иванова

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что европейские лидеры предложат президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить переговоры с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лидеры ЕС предложат Зеленскому вернуться к переговорам с Россией
Фото: ReutersReuters

Также, по данным Андрусива, Зеленскому сообщат о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги прибыли на Украину 16 июня.

«По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и... просьбу вернуться в переговорный процесс с Путиным», - написал Андрусив.

Накануне, 15 июня, во время визита на военную базу в Румынии Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом».

Макрон подчеркнул, что ЕС ввел шесть пакетов санкций, чтобы остановить конфликт, но «стремится построить мир».

«В какой-то момент, когда огонь прекратится, нам придется вести переговоры с Россией. Президенту Украины придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом», - сказал французский президент.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Марио Драги,Владимир Путин,ЕС,
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