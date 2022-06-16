Лидеры ЕС предложат Зеленскому вернуться к переговорам с Россией

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что европейские лидеры предложат президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить переговоры с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Reuters Reuters

Также, по данным Андрусива, Зеленскому сообщат о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги прибыли на Украину 16 июня.

«По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и... просьбу вернуться в переговорный процесс с Путиным», - написал Андрусив.

Накануне, 15 июня, во время визита на военную базу в Румынии Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом».

Макрон подчеркнул, что ЕС ввел шесть пакетов санкций, чтобы остановить конфликт, но «стремится построить мир».