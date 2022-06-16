Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги посетили Ирпень (Киевская область) в рамках своего визита на Украину. Об этом сообщает BFM TV.
Европейским лидерами показали разрушенные во время боевых действий здания.
Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев 16 июня на украинском дипломатическом поезде. Отдельно в страну приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.
Сообщалось, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским европейские лидеры планируют обсудить продовольственную безопасность и поставки оружия.
Визит проходит за день до того, как Еврокомиссия должна выпустить рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.