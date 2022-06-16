Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень

Фото: Reuters Reuters

Европейским лидерами показали разрушенные во время боевых действий здания.

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев 16 июня на украинском дипломатическом поезде. Отдельно в страну приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Сообщалось, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским европейские лидеры планируют обсудить продовольственную безопасность и поставки оружия.