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1 час назад

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень

Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги посетили Ирпень (Киевская область) в рамках своего визита на Украину. Об этом сообщает BFM TV.

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень
Фото: ReutersReuters

Европейским лидерами показали разрушенные во время боевых действий здания.

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев 16 июня на украинском дипломатическом поезде. Отдельно в страну приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Сообщалось, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским европейские лидеры планируют обсудить продовольственную безопасность и поставки оружия.

Визит проходит за день до того, как Еврокомиссия должна выпустить рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Марио Драги,Еврокомиссия,ЕС,
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