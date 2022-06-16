Макрон и Шольц сделали первые заявления после прибытия на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в четверг утром в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, заявил, что хочет направить украинскому народу "послание поддержки и европейского единства".
"Вместе с моими коллегами мы собираемся встретиться с президентом [Украины] Владимиром Зеленским", - сказал Макрон по прибытии в Киев. "Я бы хотел направить украинцам послание поддержки и европейского единства", - подчеркнул французский лидер, отвечая на вопросы журналистов.
В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна, прибывшая на Украину в составе французской делегации, заявила, что "это очень важный день для Украины, Европы и для стабильности мира".
Министр-делегат при МИД Франции по вопросам отношений с Европой Клеман Бон, комментируя в четверг в эфире радиостанции France Info визит Макрона, Шольца и Драги в Киев, заявил, что "лидеры намерены обсудить вопросы, связанные с помощью Украине, а также перспективы ее вступления в ЕС". Он подчеркнул, что "необходимо начать переговоры с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата".
Макрон, Драги и Шольц прибыли в Киев поездом. Ранее французский президент посетил Румынию и Молдавию. Лидер Франции впервые посещает Украину с момента начала военных действий.
Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне проведения Россией специальной военной операции заверил власти и народ Украины в солидарности и полной дальнейшей поддержке. Об этом он заявил в четверг в ходе визита на Украину. В поездке его сопровождают президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.
"Важно, когда главы государств и правительств трех крупных стран, которые участвовали в создании Европейского экономического сообщества, едут в Киев и демонстрируют свою поддержку Украине и гражданам Украины в этой особой военной ситуации", - отметил Шольц. "Однако мы не просто хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы оказываем - финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет об оружии, - будет продолжена", - добавил канцлер ФРГ.
При этом он уточнил, что поддержка будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо для "борьбы Украины за независимость". В то же время будет еще раз разъяснено, что санкции, введенные против России, имеют большое значение.
"Потому что они способствуют тому, что есть шанс, что Россия откажется от своего замысла и снова выведет свои войска. Потому что это и есть цель", - подчеркнул Шольц.
Ранее агентство DPA сообщило, что Шольц, Макрон и Драги в четверг утром прибыли на поезде в Киев. В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что они планируют в четверг встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможной датой визита СМИ называли 16 июня, но она до последнего не уточнялась официально по соображениям безопасности. Из представителей германских властей в Киеве после 24 февраля были, в частности, глава МИД Анналена Бербок и председатель Бундестага Бербель Бас.
Шольц же от визита отказывался, так как в украинской столице не стали принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за якобы его недостаточно жесткой политики по отношению к РФ. Уже потом Зеленский созвонился со Штайнмайером и устранил эти разногласия. Также Шольц говорил, что собирается посетить Киев не для протокольного фотографирования, а когда будет повод обсуждать "конкретные вещи". Оппозиция ФРГ критикует канцлера за якобы медлительность в вопросе урегулирования ситуации на Украине и недостаточные поставки тяжелых вооружений Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги прибыли в Киев, сообщает Agence France Press.
Ранее газета La Repubblica сообщала, что они втроем едут в поезде, предположительно, от польской границы.
Издание также опубликовало фотографию с Драги, Шольцем и Макроном, сидящими за столом в вагоне. Как отмечают журналисты, поездка проходила при соблюдении повышенных мер безопасности.
Как уточняет оператор железных дорог «Укржелдорога» («Укрзализныця»), европейские лидеры ехали на украинском дипломатическом поезде.
Ранее Reuters сообщало, что в Киеве они обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским членство Украины в ЕС.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, прибывшие утром в четверг в Киев, находятся в настоящий момент в городе Ирпень в Киевской области. Об этом сообщил телеканал RaiNews.
Как информировала пресс-служба итальянского премьера, после посещения Ирпеня европейские лидеры встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В поезде, в котором премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, не нашлось места для президента Румынии Клауса Йоханниса. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что румынский лидер также прибыл в украинскую столицу 16 июня. Однако доехал он самостоятельно, несмотря на то, что накануне провел переговоры с французским коллегой.
По данным газеты, взять с собой Йоханниса «в знак европейского единства» предложил Макрон. По данным СМИ, у президентов «тесные связи».
Ситуация с визитом президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, которая выглядит неопределенной, а также нескончаемые требования украинского лидера Владимира Зеленского поставить Киеву вооружение разозлили читателей газеты Le Figaro. В публикации издания говорится, что Макрон так и не доехал до Киева, хотя после начала российской спецоперации наладил контакты с руководителями обеих стран.
В последние дни Макрон заявил о важности «новых дискуссий» с Украиной, указав, что Зеленскому следует провести переговоры с Москвой. Читателей Le Figaro возмутила не только ситуация с визитом своего президента на Украину, но и поведение, а также требования Зеленского. Своё мнение они высказали в комментариях к публикации.
Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить оружие Киеву, — заявил один из читателей.
В ходе визита на Украину президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и посетить места проведения военных действий. О подробностях поездки президент Франции рассказал в эфире телеканала BFMTV.
«Мы проведем встречу с президентом Зеленским, как только прибудем на место военных действий, а также ряд других встреч»,— рассказал он о совместных переговорах. Макрон добавил, что этим визитом европейские лидеры трех государств хотели выразить поддержку властям Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что переговоры Украины с Россией являются неизбежными. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины [Владимир Зеленский] и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал Макрон, сообщает РИА «Новости».
Делегации Украины и России проводили переговоры в связи со спецоперацией, но стороны не пришли к урегулированию конфликта. Пока обсуждение заморожено, цитирует телеканал 360 помощника российского президента по международным делам Юрия Ушаков. Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Киеву нужно пойти на уступки Москве для того, чтобы прекратить потери. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин.