Макрон и Шольц сделали первые заявления после прибытия на Украину

"Вместе с моими коллегами мы собираемся встретиться с президентом [Украины] Владимиром Зеленским", - сказал Макрон по прибытии в Киев. "Я бы хотел направить украинцам послание поддержки и европейского единства", - подчеркнул французский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна, прибывшая на Украину в составе французской делегации, заявила, что "это очень важный день для Украины, Европы и для стабильности мира".

Министр-делегат при МИД Франции по вопросам отношений с Европой Клеман Бон, комментируя в четверг в эфире радиостанции France Info визит Макрона, Шольца и Драги в Киев, заявил, что "лидеры намерены обсудить вопросы, связанные с помощью Украине, а также перспективы ее вступления в ЕС". Он подчеркнул, что "необходимо начать переговоры с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата".

Макрон, Драги и Шольц прибыли в Киев поездом. Ранее французский президент посетил Румынию и Молдавию. Лидер Франции впервые посещает Украину с момента начала военных действий.

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне проведения Россией специальной военной операции заверил власти и народ Украины в солидарности и полной дальнейшей поддержке. Об этом он заявил в четверг в ходе визита на Украину. В поездке его сопровождают президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

"Важно, когда главы государств и правительств трех крупных стран, которые участвовали в создании Европейского экономического сообщества, едут в Киев и демонстрируют свою поддержку Украине и гражданам Украины в этой особой военной ситуации", - отметил Шольц. "Однако мы не просто хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы оказываем - финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет об оружии, - будет продолжена", - добавил канцлер ФРГ.

При этом он уточнил, что поддержка будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо для "борьбы Украины за независимость". В то же время будет еще раз разъяснено, что санкции, введенные против России, имеют большое значение.

"Потому что они способствуют тому, что есть шанс, что Россия откажется от своего замысла и снова выведет свои войска. Потому что это и есть цель", - подчеркнул Шольц.

Ранее агентство DPA сообщило, что Шольц, Макрон и Драги в четверг утром прибыли на поезде в Киев. В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что они планируют в четверг встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможной датой визита СМИ называли 16 июня, но она до последнего не уточнялась официально по соображениям безопасности. Из представителей германских властей в Киеве после 24 февраля были, в частности, глава МИД Анналена Бербок и председатель Бундестага Бербель Бас.

Шольц же от визита отказывался, так как в украинской столице не стали принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за якобы его недостаточно жесткой политики по отношению к РФ. Уже потом Зеленский созвонился со Штайнмайером и устранил эти разногласия. Также Шольц говорил, что собирается посетить Киев не для протокольного фотографирования, а когда будет повод обсуждать "конкретные вещи". Оппозиция ФРГ критикует канцлера за якобы медлительность в вопросе урегулирования ситуации на Украине и недостаточные поставки тяжелых вооружений Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги прибыли в Киев, сообщает Agence France Press.

Ранее газета La Repubblica сообщала, что они втроем едут в поезде, предположительно, от польской границы.

Издание также опубликовало фотографию с Драги, Шольцем и Макроном, сидящими за столом в вагоне. Как отмечают журналисты, поездка проходила при соблюдении повышенных мер безопасности.

Как уточняет оператор железных дорог «Укржелдорога» («Укрзализныця»), европейские лидеры ехали на украинском дипломатическом поезде.

Ранее Reuters сообщало, что в Киеве они обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским членство Украины в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, прибывшие утром в четверг в Киев, находятся в настоящий момент в городе Ирпень в Киевской области. Об этом сообщил телеканал RaiNews.

Как информировала пресс-служба итальянского премьера, после посещения Ирпеня европейские лидеры встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В поезде, в котором премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, не нашлось места для президента Румынии Клауса Йоханниса. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что румынский лидер также прибыл в украинскую столицу 16 июня. Однако доехал он самостоятельно, несмотря на то, что накануне провел переговоры с французским коллегой.

По данным газеты, взять с собой Йоханниса «в знак европейского единства» предложил Макрон. По данным СМИ, у президентов «тесные связи».

Ситуация с визитом президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, которая выглядит неопределенной, а также нескончаемые требования украинского лидера Владимира Зеленского поставить Киеву вооружение разозлили читателей газеты Le Figaro. В публикации издания говорится, что Макрон так и не доехал до Киева, хотя после начала российской спецоперации наладил контакты с руководителями обеих стран.

В последние дни Макрон заявил о важности «новых дискуссий» с Украиной, указав, что Зеленскому следует провести переговоры с Москвой. Читателей Le Figaro возмутила не только ситуация с визитом своего президента на Украину, но и поведение, а также требования Зеленского. Своё мнение они высказали в комментариях к публикации.

Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить оружие Киеву, — заявил один из читателей.

В ходе визита на Украину президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и посетить места проведения военных действий. О подробностях поездки президент Франции рассказал в эфире телеканала BFMTV.

«Мы проведем встречу с президентом Зеленским, как только прибудем на место военных действий, а также ряд других встреч»,— рассказал он о совместных переговорах. Макрон добавил, что этим визитом европейские лидеры трех государств хотели выразить поддержку властям Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что переговоры Украины с Россией являются неизбежными. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины [Владимир Зеленский] и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал Макрон, сообщает РИА «Новости».