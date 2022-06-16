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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор 15 июня. Как рассказал портал Guancha, Си отметил, что с начала года, несмотря на глобальные потрясения и перемены, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития.
Си заявил, что Китай готов поддерживать Россию «по вопросам, касающимся основных интересов и проблем, таких как суверенитет и безопасность». Путин подчеркнул, что «под сильным руководством председателя Си Цзиньпина Китай добился выдающихся успехов в развитии». Российская сторона поддерживает инициативу в области глобальной безопасности, выдвинутую Китаем, и выступает против любых сил, вмешивающихся во внутренние дела Китая по Гонконгу и Тайваню.
Готовность швейцарского населения помочь украинским беженцам велика: для украинцев приготовили около 80 тысяч коек в 30 тысячах принимающих семьях. Однако три месяца, в течение которых беженцам гарантировали проживание, истекли и возникает вопрос - что будет дальше, рассказал канал SRF.
Швейцарская служба помощи беженцам (SFH) наблюдает первые признаки усталости во многих принимающих семьях, говорит директор службы Мириам Беренс.
«[Сложно, когда] кто-то постоянно находится в квартире. Также мы видим, что есть некоторое удивление по поводу существующих культурных различий. Когда речь идет о детях, это может привести к трениям», - заявила она.
Как отмечает SRF, швейцарцы предполагали, что украинские беженцы имеют схожую с ними культуру.
Агенты ФБР начали допрашивать сотрудников американских технологических компаний, чтобы выяснить, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, обнаруженной на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.
По словам анонимных источников WP, западные чипы и компоненты были обнаружены в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании и судах прибрежной зоны. Судя по всему, многие из этих компонентов были произведены давно, еще до того, как США ужесточили экспортные ограничения из-за присоединения Крыма к РФ, отмечает газета. В течение многих лет компании могли законно продавать основные компьютерные чипы российским военным без предварительного согласования с правительством США. Однако в одной из российских ракет нашли набор микросхем, произведенных западными компаниями в период с 2017-го по 2020 год.
Ветераны вооруженных сил США Александр Дрюке и Энди Хьюн, ставшие добровольцами в украинской армии, попали в плен под Харьковом «во время ожесточенного боя». Об этом сообщает The Telegraph.
По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн были добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американцами, оказавшимися в плену у пророссийских сил. Ранее в плен были взяты трое британцев - Эйден Эслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Первых двух приговорили к смертной казни.
Ради «победы над Россией» федеральное правительство ставит под угрозу нефтеперерабатывающие заводы и тысячи рабочих мест в Германии, пишет Junge Welt. С 1 января 2023 года нефтеперерабатывающий завод в Шведт-на-Одере больше не должен перерабатывать российскую нефть.
Издание подчеркивает, что из-за нефтяного эмбарго 1200 рабочих мест на заводе PCK-Werk, еще 2000 на других предприятиях и десятки тысяч в Восточной Германии находятся под угрозой. Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ) заявил, что, если не будет гарантий поставок, сохранения цен и рабочих мест, «необходимо обсудить, может ли это эмбарго вступить в силу».