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Подробности разговора Путина и СИ

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор 15 июня. Как рассказал портал Guancha, Си отметил, что с начала года, несмотря на глобальные потрясения и перемены, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития.

Си заявил, что Китай готов поддерживать Россию «по вопросам, касающимся основных интересов и проблем, таких как суверенитет и безопасность». Путин подчеркнул, что «под сильным руководством председателя Си Цзиньпина Китай добился выдающихся успехов в развитии». Российская сторона поддерживает инициативу в области глобальной безопасности, выдвинутую Китаем, и выступает против любых сил, вмешивающихся во внутренние дела Китая по Гонконгу и Тайваню.

«Швейцарские семьи устали от украинских беженцев»

Готовность швейцарского населения помочь украинским беженцам велика: для украинцев приготовили около 80 тысяч коек в 30 тысячах принимающих семьях. Однако три месяца, в течение которых беженцам гарантировали проживание, истекли и возникает вопрос - что будет дальше, рассказал канал SRF.

Швейцарская служба помощи беженцам (SFH) наблюдает первые признаки усталости во многих принимающих семьях, говорит директор службы Мириам Беренс.

«[Сложно, когда] кто-то постоянно находится в квартире. Также мы видим, что есть некоторое удивление по поводу существующих культурных различий. Когда речь идет о детях, это может привести к трениям», - заявила она.

Как отмечает SRF, швейцарцы предполагали, что украинские беженцы имеют схожую с ними культуру.

Американскую электронику нашли в российском оружии

Агенты ФБР начали допрашивать сотрудников американских технологических компаний, чтобы выяснить, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, обнаруженной на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам анонимных источников WP, западные чипы и компоненты были обнаружены в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании и судах прибрежной зоны. Судя по всему, многие из этих компонентов были произведены давно, еще до того, как США ужесточили экспортные ограничения из-за присоединения Крыма к РФ, отмечает газета. В течение многих лет компании могли законно продавать основные компьютерные чипы российским военным без предварительного согласования с правительством США. Однако в одной из российских ракет нашли набор микросхем, произведенных западными компаниями в период с 2017-го по 2020 год.

Ветераны США попали в плен под Харьковом

Ветераны вооруженных сил США Александр Дрюке и Энди Хьюн, ставшие добровольцами в украинской армии, попали в плен под Харьковом «во время ожесточенного боя». Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн были добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американцами, оказавшимися в плену у пророссийских сил. Ранее в плен были взяты трое британцев - Эйден Эслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Первых двух приговорили к смертной казни.

«Тысячи немцев потеряют работу из-за отказа от российской нефти»

Ради «победы над Россией» федеральное правительство ставит под угрозу нефтеперерабатывающие заводы и тысячи рабочих мест в Германии, пишет Junge Welt. С 1 января 2023 года нефтеперерабатывающий завод в Шведт-на-Одере больше не должен перерабатывать российскую нефть.