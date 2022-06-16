Схватка двух длинноухих выглядит забавным зрелищем, похожим скорее на танец. Но на самом деле в кадре настоящий бой. Обычно такие драки случаются среди самцов весной, после наступления брачного сезона. Животные встают на задние лапы, а передними наносят друг другу удары.