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19 минут назад

Драка двух зайцев попала на видео в Турции

Александр Кузьмин

В Турции в объектив фотоловушки попала драка двух зайцев. Соответствующее видео публикует Telegram-канал SHOT.

«Осторожно! Самая милая драка! 0+. Заячий махач сняла фотоловушка в Турции», – отмечается в публикации к ролику.

Схватка двух длинноухих выглядит забавным зрелищем, похожим скорее на танец. Но на самом деле в кадре настоящий бой. Обычно такие драки случаются среди самцов весной, после наступления брачного сезона. Животные встают на задние лапы, а передними наносят друг другу удары.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей «напал» на сотрудника Московского зоопарка.

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