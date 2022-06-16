В Турции в объектив фотоловушки попала драка двух зайцев. Соответствующее видео публикует Telegram-канал SHOT.
«Осторожно! Самая милая драка! 0+. Заячий махач сняла фотоловушка в Турции», – отмечается в публикации к ролику.
Схватка двух длинноухих выглядит забавным зрелищем, похожим скорее на танец. Но на самом деле в кадре настоящий бой. Обычно такие драки случаются среди самцов весной, после наступления брачного сезона. Животные встают на задние лапы, а передними наносят друг другу удары.
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