Президент Украины Владимир Зеленский должен определить, какой может быть военная победа Киева в сложившейся ситуации. Как сообщает «Лента.ру», такое мнение высказал анонимный источник в МИД Франции в беседе Reuters.
«Мы хотим победы, которая восстановит территориальную целостность Украины, включая Крым», — завил он, добавив, что Париж заинтересован в самостоятельном решении Зеленского.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперацию на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украины как государства может не стать в обозримом будущем. Он отмечал, что российская спецоперация на Украине завершится «полнейшей победой» союзнических сил, добавляя, что «в этом нет никаких сомнений».