В МИД Франции высказались за военную победу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен определить, какой может быть военная победа Киева в сложившейся ситуации. Как сообщает «Лента.ру», такое мнение высказал анонимный источник в МИД Франции в беседе Reuters.

Фото: Reuters Reuters

«Мы хотим победы, которая восстановит территориальную целостность Украины, включая Крым», — завил он, добавив, что Париж заинтересован в самостоятельном решении Зеленского.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперацию на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».