МИД Франции высказался за военную победу Украины над Россией

Военная победа Украины над Россией входит в интересы Парижа, но украинский президент Владимир Зеленский должен сам определить ее составляющие. Об этом в беседе с Reuters высказался анонимный дипломатический источник в МИД Франции.

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters Christophe Petit Tesson / Reuters

«Мы хотим победы, которая восстановит территориальную целостность Украины, включая Крым», — заявил источник. Он добавил, что Париж заинтересован в том, чтобы сам Зеленский определил, какой может быть военная победа Киева.