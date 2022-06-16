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37 минут назад

В МИД Франции заявили, что Париж заинтересован в военной победе Украины над Россией

Lenta.ru

Военная победа Украины над Россией входит в интересы Парижа, но украинский президент Владимир Зеленский должен сам определить ее составляющие. Об этом в беседе с Reuters высказался анонимный дипломатический источник в МИД Франции.

МИД Франции высказался за военную победу Украины над Россией
Фото: Christophe Petit Tesson / ReutersChristophe Petit Tesson / Reuters

«Мы хотим победы, которая восстановит территориальную целостность Украины, включая Крым», — заявил источник. Он добавил, что Париж заинтересован в том, чтобы сам Зеленский определил, какой может быть военная победа Киева.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что дальнейшая судьба украинской государственности не внушает оптимизма. По его мнению, Украина как государство может просто прекратить существование в обозримом будущем.

В мире,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,
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