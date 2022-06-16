В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
38 минут назад

Крокодил напал на бросавшего в него камни пьяного мужчину: видео

Александр Кузьмин

В Мексике крокодил атаковал бросавшего в него камни пьяного мужчину и попытался утянуть его в воду. Об инциденте сообщает таблоид Daily Mirror.

На опубликованных кадрах видно, как рептилия вылезает из воды и хватает за ногу своего обидчика. Мужчина падает и начинает кричать, а крокодил пытается затащить его в воду. Уточняется, что мексиканцу все же удалось отбиться от пресмыкающегося. Неизвестно, какие травмы он получил после схватки, но он все же смог самостоятельно отойти от водоема.

По словам директора муниципальной службы гражданской обороны Хосе Артуро Гомес Асенсио, крокодил мог защищать отложенные им яйца, поэтому он так агрессивно отреагировал на человека.

Ранее сообщалось, что медведь забрался к женщине в дом во время ее отсутствия в поисках еды.

В мире,Происшествия,Латинская Америка,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители