В Мексике крокодил атаковал бросавшего в него камни пьяного мужчину и попытался утянуть его в воду. Об инциденте сообщает таблоид Daily Mirror.
На опубликованных кадрах видно, как рептилия вылезает из воды и хватает за ногу своего обидчика. Мужчина падает и начинает кричать, а крокодил пытается затащить его в воду. Уточняется, что мексиканцу все же удалось отбиться от пресмыкающегося. Неизвестно, какие травмы он получил после схватки, но он все же смог самостоятельно отойти от водоема.
По словам директора муниципальной службы гражданской обороны Хосе Артуро Гомес Асенсио, крокодил мог защищать отложенные им яйца, поэтому он так агрессивно отреагировал на человека.
Ранее сообщалось, что медведь забрался к женщине в дом во время ее отсутствия в поисках еды.