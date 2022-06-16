В Мексике крокодил атаковал бросавшего в него камни пьяного мужчину и попытался утянуть его в воду. Об инциденте сообщает таблоид Daily Mirror .

На опубликованных кадрах видно, как рептилия вылезает из воды и хватает за ногу своего обидчика. Мужчина падает и начинает кричать, а крокодил пытается затащить его в воду. Уточняется, что мексиканцу все же удалось отбиться от пресмыкающегося. Неизвестно, какие травмы он получил после схватки, но он все же смог самостоятельно отойти от водоема.