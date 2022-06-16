Орбан озвучил позицию Венгрии по санкциям против Москвы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается поддерживать антироссийские санкции, которые наносят чрезмерный ущерб самим членам ЕС и подрывают благосостояние европейских семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо 44 депутатам Европарламента, которые ранее подвергли критике его позицию в отношении событий на Украине.

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Орбан отметил, что Венгрия одобрила все шесть пакетов санкций против РФ и «сделала все, что было в ее силах, для сохранения европейского единства».

«Мы сделали это потому, что становится все труднее обеспечивать соблюдение ранее согласованного принципа, согласно которому введенные санкции не должны причинять нам больше вреда, чем России», - указал в письме венгерский премьер.

По его словам, при обсуждении вопросов о рестрикциях венгерская сторона «оставляет за собой право выступать с искренними словами и спокойными аргументами против предложений, которые противоречат здравому смыслу и угрожают обнищанием венгерских и европейских семей».

Орбан также заявил, что Венгрия не допустит введения санкций против иерархов Русской православной церкви.

«Конституция Венгрии защищает свободу вероисповедания, поэтому Венгрия никогда не поддержит санкции в отношении церковных лидеров и их изоляцию от верующих. Восстановление мира возможно только при активном участии церквей. Это мнение ранее было известно всем государствам-членам [ЕС]», - сказано в письме Орбана.