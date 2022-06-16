Новая военная помощь Киеву со стороны Североатлантического альянса будет недостаточной для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. «Все-таки далеко от наших реальных нужд», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Темпы, обещанные в „Рамштайне“, меньше, чем мы рассчитывали», — сказал Арестович на youtube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в базу иноагентов Минюста РФ).

Так он прокомментировал решения министров стран НАТО, принятые в среду в Брюсселе в рамках саммита формата «Рамштайн-3». По итогам встречи представители военно-политического блока объявили об объеме новой военной помощи Украине.

Украинский политик привел в пример решение НАТО по поставкам реактивных систем залпового огня. Он сообщил, что всего будут поставлены 18 таких систем.

«Это дивизион, плюс еще примерно столько же другого типа <…> все-таки далеко от наших реальных нужд <…>. Реально нам нужно раза в два-три раза больше, хотя бы в два. Может быть, еще дадут», сказал Арестович.

Он считает, что «самое неприятное, что эта помощь поступит только в августе». Политик уверен, что этот факт «отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению».

НАТО помогает Украине в связи со спецоперацией РФ. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. По информации американского телеканала CNN, украинские военные предпочитают советское оружие, потому что не могут освоить западную технику. Ранее Арестович признал, что ВСУ проигрывают российским войскам в ходе спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех диппредставительств раздобыть как можно больше оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, все послы Украины должны сконцентрироваться на задаче, поставленной президентом, — раздобыть амуницию, гаубицы и бронетехнику. Австралия уже поставила Украине 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и «некоторые муляжи». Общая стоимость военной помощи составила $225 млн.

Агентство со ссылкой на бельгийского эксперта по вопросам безопасности Пьера Энро, что запасы тяжелого вооружения, которые США и ЕС поставляют Украине, подходят к концу, у европейцев их осталось не так много.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин собирается расширить свою военную помощь Украине и поставить дополнительные единицы оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время играет против его страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, Зеленский считает, что время идет «на руку России». Поэтому он призвал к активным действиям. Президент Украины заявил, что его страна «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне», и добавил, что украинская сторона готова к переговорам в том случае, если Россия прекратит военные действия.

Сообщается, что Зеленский пожаловался на отсутствие поддержки на начальном этапе военной операции.

«Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?» — заявил Зеленский.

В НАТО готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил о проведённом 15 июня заседании Контактной группы по военной поддержке Украины.

«Вчера на встрече министров обороны прозвучал сильный сигнал, что мы готовы к долгосрочным поставкам, страны НАТО готовы продолжать предоставлять значительную и беспрецедентную помощь Украине», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель заявил, что более 45 стран оказали помощь Киеву в сфере безопасности с 24 февраля.

Также Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

14 июня сообщалось, что за сутки на территории ДНР при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.

Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Украине на «регулярной основе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джона Кирби.

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«Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи, как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе», - сказал представитель Пентагона.

По словам Кирби, контакты между представителями США и Украины направлены на удовлетворение потребностей украинской армии в каждый конкретный период времени.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин раскрыл содержание нового пакета военной помощи США Украине. По словам главы Пентагона, он включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) будут переданы Украине к концу текущего месяца. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

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"К концу этого месяца мы передадим системы HIMARS, боеприпасы и подготовленные расчеты для оперативного задействования в обороне Украины", - сказал он.



"Мы вместе с другими странами готовим один взвод за раз, чтобы убедиться в том, что украинцы могут должным образом применять и поддерживать эти системы в рабочем состоянии. Через несколько недель у украинцев в бою будет подготовленная дальнобойная ракетная артиллерия", - заявил Милли.

Он также сообщил, что уже "60 [украинских военных], согласно последним данным, завершили сегодня курс подготовки к применению HIMARS".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен по телефону обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений Киеву.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обсудили шаги, направленные на то, чтобы ускорить доставку тяжёлых вооружений Украине и поддержать украинскую экономику», — говорится в сообщении Госдепа.

Президент США Джо Байден в среду сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на $1 млрд. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

Он отметил, что обсудил с Зеленским по телефону специальную операцию России на Украине. Как следует из документа, Байден "подтвердил приверженность" тому, чтобы "США помогали Украине в то время, когда она защищает свою демократическую систему, а также поддерживали ее суверенитет и территориальную целостность". Речь идет о выделении военной помощи Украине "еще на $1 млрд".

"Сегодня также объявляю о выделении дополнительных $225 млн на гуманитарное содействие, чтобы помочь людям на Украине, в частности обеспечить их питьевой водой, важнейшими препаратами и медикаментами, продуктами питания, убежищем и денежными средствами, на которые семьи могут купить необходимое", - отметил Байден.

Отмечается, что в пакет военной помощи включены "дополнительные артиллерийские вооружения и системы береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и современные ракетные комплексы, которые необходимы украинцам для поддержки оборонительных операций в Донбассе".

Как заявил 30 апреля в интервью информационному агентству "Синьхуа" министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции РФ на Украине путем политических договоренностей. Глава МИД отметил, что на Украину нескончаемым потоком идут различные вооружения. По его словам, все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца", им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

С момента начала военной операции России США предоставили Украине военную помощь на сумму $5,6 млрд, заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

«Общий объём военной помощи, которую мы выделили Украине (с начала военной операции России) в конце февраля, составляет примерно $5,6 млрд», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.

По его словам, общая помощь с момента прихода к власти президента Джо Байдена составила около $6,3 млрд.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки США сооружать Украину продлевают ее беды и затягивают плохой период. По словам пресс-секретаря президента России, все это негативно сказывается на украинском народе.

«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее также представитель Кремля отметил, что попытки Соединенных Штатов Америки задушить Россию санкциями потерпели крах. Он отметил, что данный факт уже признают различные международные эксперты, в том числе из США.

При этом на фоне происходящего отсутствует российско-американский диалог. В данный момент нет почти никакого взаимодействия между руководством стран.

Продолжение поставок американских высокотехнологичных вооружений Украине спровоцирует решительный ответ со стороны России. С таким предупреждением выступило вечером в среду Министерство иностранных дел КНДР.

"Если США продолжат свои безответственные действия, оказывая Украине военную поддержку, это вызовет еще более жесткий ответ со стороны России. Это в свою очередь усложнит ситуацию в регионе и повысит уровень опасности возникновения вооруженного конфликта между Россией и США", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД КНДР напоминает, что американский президент Джо Байден в начале июня объявил о намерении направить на Украину "сверхсовременные наступательные вооружения - от ракетных систем залпового огня HIMARS до противотанковых ракетных комплексов и вертолетов". Этот шаг вызвал резкую реакцию у российских властей, подчеркивает министерство.

"Это связано с тем, что поставки американских вооружений Украине нарушают установленную Москвой красную черту, угрожая безопасности РФ", - говорится в сообщении.

"Комплекс HIMARS может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпасов. Никто не может гарантировать, что Украина не нанесет ударов по российской территории, используя эту систему", - подчеркивает МИД КНДР.