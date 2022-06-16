Лидер еще одной европейской страны приехал в Киев

Румынский президент Клаус Йоханнис прибыл в Киев вместе с лидерами Германии, Франции и Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на германский кабмин.

Йоханнис прибыл на центральную платформу железнодорожного вокзала Киева на литерном поезде из Бухареста. По некоторым данным, делегацию Румынии встретила группа украинских политиков и депутатов Верховной рады.

Клаус Йоханнис, а также премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены 16 июня встретиться в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Для всех лидеров это будет первый визит на Украину с начала российской спецоперации.

О том, что европейские лидеры планируют посетить Киев, сообщила ранее немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде. По соображениям безопасности больше никакой официальной информации о поездке не распространялось.