Байден похвастался представителями ЛГБТ в своей администрации

Президент США Джо Байден похвастался, что в его администрации больше представителей ЛГБТ-сообщества, чем при его предшественниках. Об этом сообщает «МК».

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«У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю», — сказал глава Соединенных Штатов.

Он объяснил причину подобного «превосходства». Приходя к власти, Байден пообещал, что «его администрация будет как Америка».

«Так оно и есть», — добавил он.