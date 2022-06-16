Байден похвастался представителями ЛГБТ в своей администрации

Президент США Джо Байден похвастался, что в его администрации больше представителей ЛГБТ-сообщества, чем при его предшественниках. Об этом сообщает «МК».
«У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю», — сказал глава Соединенных Штатов.
Он объяснил причину подобного «превосходства». Приходя к власти, Байден пообещал, что «его администрация будет как Америка».
«Так оно и есть», — добавил он.
Напомним, что 16 июня президент США подписал указ о защите прав представителей сексуальных меньшинств на уровне штатов. Несмотря на это, ряд республиканских штатов выступили с протестом. Так, во Флориде издали местный закон, по которому учителям запрещается разговаривать с учениками младших классов на тему сексуальной ориентации.