Обмен приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике наемников из Великобритании не обсуждается. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Интерфакс».

По его словам, никаких оснований для помилования британцев нет.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины. В ходе заседания они частично признали вину.

16 июня обвиняемые получили на руки переведенный текст приговора.