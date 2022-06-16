Обмен приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике наемников из Великобритании не обсуждается. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Интерфакс».
По его словам, никаких оснований для помилования британцев нет.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины. В ходе заседания они частично признали вину.
16 июня обвиняемые получили на руки переведенный текст приговора.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания не обращалась к РФ по поводу приговоренных в Донецкой народной республике к смертной казни британских наемников.