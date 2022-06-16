Женщина сняла на видео забравшегося к ней в дом медведя

В США медведь забрался к женщине в дом. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующее видео.

Незваного гостя в своем жилище американка обнаружила по возвращении домой. Ее кошка находилась на улице и подозрительно смотрела на входную дверь, а в окне мелькала чья-то тень. Через некоторое время хозяйка дома увидела и самого зверя.