Президент США Джо Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина «сбавить обороты» в риторике о поддержке Украины, опасаясь, что такие заявления могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с их телефонными переговорами.

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По словам нескольких чиновников администрации, Байден полагает, что его подчиненные «зашли слишком далеко». Во время телефонных переговоров американский президент выразил обеспокоенность, что подобные заявления могут вызвать нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией.

«Ему не понравилась такая риторика», — рассказал один из источников.

По словам другого высокопоставленного чиновника, администрация президента США убеждена, что спецоперация на Украине в конечном итоге перейдет в затяжной конфликт, в котором Россия будет достигать небольших и стабильных успехов. Там обсуждают, должен ли президент Украины Владимир Зеленский смягчить свою жесткую публичную позицию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявлял, что Россия никогда не опустится до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других государств, это в том числе касается президента США Джо Байдена.