В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
12 минут назад

Байден призвал подчиненных "сбавить обороты" в риторике о поддержке Украины

Газета.Ruиещё 5

Президент США Джо Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина «сбавить обороты» в риторике о поддержке Украины, опасаясь, что такие заявления могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с их телефонными переговорами.

Байден призвал подчиненных "сбавить обороты" в риторике о поддержке Украины
Фото: ReutersReuters

По словам нескольких чиновников администрации, Байден полагает, что его подчиненные «зашли слишком далеко». Во время телефонных переговоров американский президент выразил обеспокоенность, что подобные заявления могут вызвать нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией.

«Ему не понравилась такая риторика», — рассказал один из источников.

По словам другого высокопоставленного чиновника, администрация президента США убеждена, что спецоперация на Украине в конечном итоге перейдет в затяжной конфликт, в котором Россия будет достигать небольших и стабильных успехов. Там обсуждают, должен ли президент Украины Владимир Зеленский смягчить свою жесткую публичную позицию.

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявлял, что Россия никогда не опустится до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других государств, это в том числе касается президента США Джо Байдена.

16 июня исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошел в Женеве. В ходе этой встречи президенты Владимир Путин и Джо Байден обсудили гарантии безопасности, отношения между двумя странами и другие актуальные на тот момент вопросы.

В мире,Ллойд Остин,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители