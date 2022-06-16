США обвинили Россию в нарушении договора с НАТО

Союзники по НАТО заявили, что Москва нарушила Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года, разместив свои военные силы на чужой территории. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

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Она указала, что предусмотренные договором ряд ограничений, касающиеся размещения сил НАТО в Восточной и Центральной Европе, фактически не действуют, так как Россия нарушила этот договор.

Смит подчеркнула, что все союзники по НАТО согласны с тем, что принимать во внимание ограничения и условия, указанные в Основополагающем акте Россия-НАТО, не имеет смысла. Поэтому они не будут учитывать договор при расстановке сил, отметила она.

Постоянный представитель США при НАТО также сообщила, что ей неизвестно, намерены ли союзники официально приостановить действие этого документа. Она указала, что сейчас члены НАТО лишь сошлись во мнении об отсутствии ограничений, которые ранее накладывал на них Основополагающий акт Россия-НАТО в отношении решений по расстановке сил.