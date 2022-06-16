Названы причины грядущего раскола США и Европы

Единый фронт Соединенных Штатов и Европы против России начал разваливаться из-за топливного кризиса и высоких цен на газ, написал в четверг, 16 июня, обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джинджу Ли.

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Как напомнил эксперт, во вторник, 14 июня, произошли два события, которые нанесли удар по мировому энергетическому рынку. Сперва американская компания Freeport LNG сообщила, что ее завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Техасе, закрывшийся после взрыва и пожара 8 июня, возобновит работу только в конце этого года. Простой в его работе на 18 процентов сократит объемы экспорта СПГ из Штатов, а значит, Европа получит меньше топлива.

Проблему усугубила остановка «Газпромом» части турбин на «Северном потоке» в результате чего объемы поставок в ЕС упали до 67 млн кубометров ежесуточно при плановых 167. Причиной тому стала задержка в работе немецкой компании Siemens, не сумевшей своевременно вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты.

Все это вместе спровоцировало резкий скачок цен на газ в Европе до 1300 долларов за тысячу кубометров. Стремительный рост цен на горючее, которое приводит к закрытию предприятий, — соль на рану для континента, заметил Ли.

При этом в самих США выход из строя завода СПГ в Техасе понизил стоимость сырья на 17 процентов благодаря снижения экспорта в страны ЕС. По словам обозревателя, промышленники Соединенных Штатов, уловившие эту взаимосвязь, могут в будущем пролоббировать сокращение поставок в ЕС для поддержания приемлемых цен в стране. Если они добьются своей цели, то между Вашингтоном и Брюсселем произойдет раскол, пишет РИА Новости.