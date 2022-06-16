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1 час назад

В Китае рассказали о «настоящей трагедии» американцев

Lenta.ruиещё 1

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун рассказал о «настоящей трагедии» американцев в своей статье для Huanqiu.

В Китае рассказали о «настоящей трагедии» американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, проблема для граждан заключается в действиях политических элит США. Эксперт отметил, что американскими властями создается «вымышленный реальный мир», который полностью оторван от требований населения.

Хайдун заявил, что политики уже давно продвигают риторику о статусе и функции Соединенных Штатов в мире как «маяка демократии» и образца для подражания для других государств. По его словам, на практике внутри США этот дискурс доказывает все большую абсурдность.

Автор статьи считает, что страна в настоящее время находится накануне очередного крупного кризиса. По его словам, об этом свидетельствуют вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в США.

Профессор считает, что властям необходимо глубже разбираться в своих внутренних и международных политических реалиях. Он считает, что внутренняя и внешняя политика, которая продвигается и реализуется Соединенными Штатами, доказывает, что они на самом деле не планируют решать основные насущные проблемы, стоящие перед государством.

10 июня стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в США разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Стоимость энергоносителей увеличилась на 34,6 процента.

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