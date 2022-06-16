В США понадеялись на урегулирование с Турцией вопроса о расширении НАТО

"Практически ежедневно мы ведем с нашими турецкими коллегами массу дискуссий по этому поводу. <...> У нас много союзников, которые собираются вместе, чтобы работать над этим на двусторонней и многосторонней основе. Я уверена, что мы сможем это решить. Я думаю, это в пределах досягаемости. Я надеюсь, мы увидим какое-то решение в не столь отдаленном будущем", - сказала она на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.