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1 час назад

Bild: экс-канцлер Шрёдер через адвокатов потребовал вернуть ему бюро в Бундестаге

ТАСС

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) потребовал вернуть ему бюро в Бундестаге и продолжить выплату зарплат его сотрудникам. Об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на письмо, направленное адвокатами экс-главы правительства главе бюджетного комитета парламента Хельге Брауну.

Шредер выступил с требованием к Бундестагу
Фото: ReutersReuters

В документе отмечается, что в 2012 году Бундестаг предоставил ему пожизненно офисы в Бундестаге и взял обязательство выплачивать зарплату четырем сотрудникам. То, что лишения экс-канцлера бюро и упразднения рабочих мест для сотрудников в них является противозаконным, говорится в письме.

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Адвокаты подчеркнули, что не обязательно доводить дело до суда. Они считают, что можно достигнуть приемлемого решения для всех сторон. Как отмечает Bild, содержание офисов в парламенте и зарплата сотрудникам экс-канцлера обходилось в год около €400 тыс.

19 мая бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Шрёдер лишился бюро, была прекращена выплата зарплат его сотрудникам.

Шрёдера подвергают в Германии критике из-за пророссийской позиции. Так, в одном из интервью он подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Европейского союза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от поставок российского сырья.

В мире,Герхард Шредер,Европарламент,Бундестаг,ЕС,
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