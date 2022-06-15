Шредер выступил с требованием к Бундестагу

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) потребовал вернуть ему бюро в Бундестаге и продолжить выплату зарплат его сотрудникам. Об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на письмо, направленное адвокатами экс-главы правительства главе бюджетного комитета парламента Хельге Брауну.

Фото: Reuters Reuters

В документе отмечается, что в 2012 году Бундестаг предоставил ему пожизненно офисы в Бундестаге и взял обязательство выплачивать зарплату четырем сотрудникам. То, что лишения экс-канцлера бюро и упразднения рабочих мест для сотрудников в них является противозаконным, говорится в письме.

Адвокаты подчеркнули, что не обязательно доводить дело до суда. Они считают, что можно достигнуть приемлемого решения для всех сторон. Как отмечает Bild, содержание офисов в парламенте и зарплата сотрудникам экс-канцлера обходилось в год около €400 тыс.

19 мая бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Шрёдер лишился бюро, была прекращена выплата зарплат его сотрудникам.