Советник Джонсона подал в отставку

Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил о своей отставке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

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«С сожалением вынужден сообщить, что считаю правильным решение покинуть пост независимого советника по вопросам конфликтов интересов среди министров», — говорится в тексте.

Такое решение Гейдт принял на фоне скандала с вечеринками, которые глава британского правительства устраивал во время жестких коронавирусных ограничений. Отмечается, что Гейдт неоднократно конфликтовал с Джонсоном из-за нарушений премьером кодекса поведения.

В 2007-2017 годах Гейдт был личным секретарем королевы Елизаветы II, после чего получил пэрство и место в Палате лордов британского парламента. Должность советника по этике он занял в апреле прошлого года.

Ранее Джонсона обвинили в изменении министерского кодекса с целью избежать отставки в преддверии нового расследования инцидента с вечеринкой во время локдауна. Премьер заявил, что министры не всегда должны уходить в отставку за нарушение кодекса поведения — по новым правилам достаточно извиниться или временно лишиться зарплаты.