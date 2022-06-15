Стала известна дата визита Шольца, Драги и Макрона в Киев

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Агентство подчеркивает, что для каждого из них это будет первый визит на Украину с начала российской специальной военной операции. По сведениям источников Bloomberg, к Драги, Шольцу и Макрону присоединится также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Ранее газета La Stampa сообщила, что Драги, Шольц и Макрон могут совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня. До этого о возможности посещения Киева сообщала газета BILD am Sonntag. Издание не приводило конкретной даты поездки. При этом оно не исключало, что центральными темами станут поставки вооружений Киеву и поддержка по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.