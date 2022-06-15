Стала известна дата визита Шольца, Драги и Макрона в Киев

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг намерены встретиться в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство подчеркивает, что для каждого из них это будет первый визит на Украину с начала российской специальной военной операции. По сведениям источников Bloomberg, к Драги, Шольцу и Макрону присоединится также президент Румынии Клаус Йоханнис.
Ранее газета La Stampa сообщила, что Драги, Шольц и Макрон могут совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня. До этого о возможности посещения Киева сообщала газета BILD am Sonntag. Издание не приводило конкретной даты поездки. При этом оно не исключало, что центральными темами станут поставки вооружений Киеву и поддержка по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.