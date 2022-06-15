Пушилин рассказал о возможном будущем ДНР

Глава Донецкая Народная Республика (ДНР) Денис Пушилин заявил, что республика может войти в состав РФ , сообщает РИА Новости. Он добавил, что страна может войти в состав России как отдельный субъект и сохранить слово «республика» в названии, как, например, Татарстан.

Пушилин, рассуждая о будущем ДНР отметил, что республика войдет в состав России и название не противоречит этому. В качестве примера он привёл Республику Татарстан. При этом он отверг вариант с «областью».