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28 минут назад

Пушилин рассказал о возможном будущем ДНР

News.ru

Глава Донецкая Народная Республика (ДНР) Денис Пушилин заявил, что республика может войти в состав РФ, сообщает РИА Новости. Он добавил, что страна может войти в состав России как отдельный субъект и сохранить слово «республика» в названии, как, например, Татарстан.

Пушилин рассказал о возможном будущем ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушилин, рассуждая о будущем ДНР отметил, что республика войдет в состав России и название не противоречит этому. В качестве примера он привёл Республику Татарстан. При этом он отверг вариант с «областью».

Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому, — сказал он.

В мире,Денис Пушилин,
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