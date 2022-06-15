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42 минуты назад

Байден выделил Украине миллиард долларов военной помощи

Ura.Ru

Президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности. Это включает дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем», — приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома.

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Кроме того, Байден заявил о выделении финансирования для гуманитарной помощи жителям Украины.

«Я также объявляю о дополнительном выделении гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов США, чтобы помочь людям внутри Украины. В том числе путем предоставления безопасной питьевой воды, важных предметов медицинского назначения, продуктов питания, жилья и денежных средств для покупки предметов первой необходимости семьями», — сказал он.

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