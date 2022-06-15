«Я также объявляю о дополнительном выделении гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов США, чтобы помочь людям внутри Украины. В том числе путем предоставления безопасной питьевой воды, важных предметов медицинского назначения, продуктов питания, жилья и денежных средств для покупки предметов первой необходимости семьями», — сказал он.