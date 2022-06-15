Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. Глава государства сообщил об этом украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по телефону. Его слова передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Американский президент рассказал, что в пакет помощи Киеву войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.

Отмечается, что Байден в ходе разговора с Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона помощи Украине в то время, когда она защищает свою демократическую систему, а также поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.