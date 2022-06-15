Зеленский призвал включить в ЕС четыре страны

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что новыми членами Евросоюза должны стать четыре страны - Украина, Албания, Черногория и Северная Македония. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Такое заявление президент Украины сделал по итогам переговоров с премьерами Северной Македонии, Албании и Черногории.

«Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга», - подчеркнул Зеленский.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.