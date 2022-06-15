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14 минут назад

Зеленский призвал включить в ЕС четыре страны

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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что новыми членами Евросоюза должны стать четыре страны - Украина, Албания, Черногория и Северная Македония. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский призвал включить в ЕС четыре страны
Фото: ReutersReuters

Такое заявление президент Украины сделал по итогам переговоров с премьерами Северной Македонии, Албании и Черногории.

«Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга», - подчеркнул Зеленский.

Украине предрекли невозможность вступить в ЕС по пяти причинам

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

17 июня Еврокомиссия должна подготовить рекомендации по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине. При этом госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон уже констатировал, что было бы обманом обещать Украине быстрое вступление в Евросоюз.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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