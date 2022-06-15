В Грузии подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян

"В результате лабораторных исследований подтвержден один случай оспы обезьян. У пациента была легкая форма вирусного заболевания, и он после прохождения соответствующего курса лечения вскоре же покинул медицинское учреждение", - сказано в сообщении. По сведениям ведомства, заболевший путешествовал по Европе.