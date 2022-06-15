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25 минут назад

В Грузии подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян

ТАСС

Грузинские медики выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян в республике. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава республики.

В Грузии подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате лабораторных исследований подтвержден один случай оспы обезьян. У пациента была легкая форма вирусного заболевания, и он после прохождения соответствующего курса лечения вскоре же покинул медицинское учреждение", - сказано в сообщении. По сведениям ведомства, заболевший путешествовал по Европе.

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