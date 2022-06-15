В Пентагоне заявили о переломном моменте для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что для Украины на поле боя наступает переломный момент и призвал к продолжению поставок военной помощи Киеву. Об этом он сообщил на встрече западной группы по координации оказания содействия Украине в Брюсселе, передает ТАСС.
Как рассказал Остин, США и их партнеры ни в коем случае не должны прекращать поставки вооружения Киеву, в которых он «нуждается для самообороны».
«Украина переживает переломный момент на поле боя», — отметил он, но не пояснил, что именно имеет в виду.
Он также добавил, что нельзя недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина, поэтому западные страны должны «приложить еще больше усилий для того, чтобы Украина могла защищаться».
Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявлял, что США не хотят быть втянутыми в конфликт, но не признают за Россией право вето на поставки американского вооружения Украине.