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7 минут назад

В Пентагоне заявили о переломном моменте для Украины

Газета.Ru

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что для Украины на поле боя наступает переломный момент и призвал к продолжению поставок военной помощи Киеву. Об этом он сообщил на встрече западной группы по координации оказания содействия Украине в Брюсселе, передает ТАСС.

В Пентагоне заявили о переломном моменте для Украины
Фото: ReutersReuters

Как рассказал Остин, США и их партнеры ни в коем случае не должны прекращать поставки вооружения Киеву, в которых он «нуждается для самообороны».

«Украина переживает переломный момент на поле боя», — отметил он, но не пояснил, что именно имеет в виду.

В Белом доме заявили, что США намерены призвать союзников продолжать поставки оружия Киеву

Он также добавил, что нельзя недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина, поэтому западные страны должны «приложить еще больше усилий для того, чтобы Украина могла защищаться».

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявлял, что США не хотят быть втянутыми в конфликт, но не признают за Россией право вето на поставки американского вооружения Украине.

В мире,Ллойд Остин,Пентагон,
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