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30 минут назад

Посол Украины озвучил требования к канцлеру Германии

Елена Прошина

Посол Украины Андрей Мельник озвучил список требований к канцлеру Германии в преддверии визита Олафа Шольца в Киев. Об этом пишет RTL.

По словам Мельника, Германия должна гарантировать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.

«Во-первых, мы хотим, чтобы глава правительства Германии без всяких «если» и «но» пообещал, что Украине будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС, и обеспечил единогласное принятие Европейским советом этого исторического решения на следующей неделе», — заявил дипломат.

Он также отметил, что Украина рассчитывает и на то, что Олаф Шольц сумеет «переступить через тень колебаний Германии в вопросах тяжелых вооружений» и «протянет Украине масштабную руку помощи».

При этом посол Украины в Берлине известен своими резкими высказываниями в адрес немецких властей. В частности, ранее Мельник назвал канцлера ФРГ «оскорбленной ливерной колбасой». Глава немецкого правительства не стал обижаться на это и призвал сосредоточиться на помощи Украине. Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречи с Андреем Мельником.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно

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