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28 минут назад

Глава Пентагона смягчил риторику о ситуации на Украине после замечания Байдена

Lenta.ruиещё 4

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с новым комментарием относительно ситуации на Украине, однако высказался значительно мягче, чем ранее. Его сообщение появилось в Twitter американского Минобороны вскоре после сообщений о том, что президент Джо Байден сделал Остину выговор.

Глава Пентагона смягчил риторику о ситуации на Украине после замечания Байдена
Фото: ReutersReuters

«Мы должны приложить еще больше усилий, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить себя, своих граждан и свою территорию», — говорится в сообщении шефа Пентагона.

Ранее Остин также высказывался относительно боевых действий на Украине и говорил, что американские власти хотят помочь Киеву «одержать победу в войне с Россией», и что Киев «может победить».

Однако, как сообщает телеканал NBC News, Байден не одобрил такой риторики и посоветовал Остину наряду с другими американскими чиновниками «остыть». По мнению президента, замечания чиновников о надежде Вашингтона на скорую победу Украины «могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией».

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
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