Глава Пентагона смягчил риторику о ситуации на Украине после замечания Байдена

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с новым комментарием относительно ситуации на Украине, однако высказался значительно мягче, чем ранее. Его сообщение появилось в Twitter американского Минобороны вскоре после сообщений о том, что президент Джо Байден сделал Остину выговор.

Фото: Reuters Reuters

«Мы должны приложить еще больше усилий, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить себя, своих граждан и свою территорию», — говорится в сообщении шефа Пентагона.

Ранее Остин также высказывался относительно боевых действий на Украине и говорил, что американские власти хотят помочь Киеву «одержать победу в войне с Россией», и что Киев «может победить».