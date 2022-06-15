Меркель признана виновной в нарушении прав немецкой партии

Конституционный суд Германии признал Ангелу Меркель виновной в нарушении права партии «Альтернатива для Германии» на равные возможности в тот период, когда она занимала должность канцлера. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

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Конституционным судом была рассмотрена жалоба партии на высказывание Меркель, сделанное 6 февраля 2020 года во время ее государственного визита в ЮАР. Тогда канцлер высказалась за пересмотр результатов выборов премьера Тюрингии, избранного с участием фракций АдГ, назвав их «плохим днем для демократии».

Конституционный суд Германии посчитал, что такое заявление экс-канцлера «негативно квалифицировало» «Альтернативу для Германии» и «односторонне повлияло на конкуренцию политических партий».

«Вторая палата (суда) решила, что федеральный канцлер Ангела Меркель своим высказыванием по выборам премьер-министра Тюрингии, сделанным в рамках пресс-конференции с президентом ЮАР 6 февраля 2020 года в Претории, и последовавшей публикацией на интернет-странице федерального канцлера и правительства, нарушила право «Альтернативы для Германии» на равные шансы с соответствии с пунктом 1 параграфа 1 статьи 21 Основного закона», - говорится в вердикте суда.

По мнению судей, действия Меркель не соответствовали мандату «федерального канцлера по сохранению стабильности и международного авторитета Германии».

Ранее газета Financial Times обратила внимание на то, что репутация Меркель сильно пошатнулась с началом украинского кризиса, так как и в Киеве, и в Берлине ее «обвинили в заигрывании с российским лидером Владимиром Путиным», а также в том, что экономические связи с Москвой она «ставила выше поддержки Украины».