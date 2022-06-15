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20 минут назад

Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность России и Китая к взаимной поддержке

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Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подтвердили готовность России и Китая к поддержке друг друга в различных многосторонних форматах, включая площадку ООН.

Россия и Китай подтвердили готовность к взаимной поддержке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подтверждена обоюдная готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН», — заявили в Кремле.

Также они особо выделили важность совместной работы в рамках ШОС и БРИКС в контексте предстоящего 23—24 июня саммита БРИКС под китайским председательством.

Кроме того, президент России в беседе с лидером КНР изложил принципиальные оценки ситуации на Украине и задач специальной военной операции.

Си Цзиньпин при этом отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.

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