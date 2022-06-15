Россия и Китай подтвердили готовность к взаимной поддержке

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подтвердили готовность России и Китая к поддержке друг друга в различных многосторонних форматах, включая площадку ООН.

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«Подтверждена обоюдная готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН», — заявили в Кремле.

Также они особо выделили важность совместной работы в рамках ШОС и БРИКС в контексте предстоящего 23—24 июня саммита БРИКС под китайским председательством.

Кроме того, президент России в беседе с лидером КНР изложил принципиальные оценки ситуации на Украине и задач специальной военной операции.