Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поставки газа по «Северному потоку» сократились по политическим причинам. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга в Берлине, сообщает РИА «Новости».

По информации немецкого Федерального сетевого агентства, объем газа, прокачиваемый по трубопроводу «Северный поток», сократился до 59,1% и больше не падает.

Во вторник, 14 июня, «Газпром» сообщил, что сможет поставлять по трубопроводу до 100 млн кубометров газа в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. В компании пояснили, что это связано с ограничениями на компрессорной станции «Портовая». На ней работают только три газоперекачивающих агрегата. Одной из причин называются задержки в работе немецкой компании Siemens.