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59 минут назад

Канцлер ФРГ Шольц назвал сокращение поставок газа по «Северному потоку» политическим

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поставки газа по «Северному потоку» сократились по политическим причинам. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга в Берлине, сообщает РИА «Новости».

По информации немецкого Федерального сетевого агентства, объем газа, прокачиваемый по трубопроводу «Северный поток», сократился до 59,1% и больше не падает.

Во вторник, 14 июня, «Газпром» сообщил, что сможет поставлять по трубопроводу до 100 млн кубометров газа в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. В компании пояснили, что это связано с ограничениями на компрессорной станции «Портовая». На ней работают только три газоперекачивающих агрегата. Одной из причин называются задержки в работе немецкой компании Siemens.

Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Ранее итальянская энергетическая организация Eni получила от российской компании «Газпром» уведомление об ограниченном сокращении поставок газа примерно на 15%. Обстоятельства сокращения поставок газовых ресурсов и ограничений со стороны Москвы пока не приводятся.

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