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10 минут назад

Поляков оставят без доплат за украинских беженцев

Елена Прошина

С 1 июля польские власти перестанут выплачивать компенсации гражданам, приютившим у себя беженцев с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Rzeczpospolita.

Польша перестанет платить гражданам за поддержку беженцев с Украины
Фото: ReutersReuters

Правительство Польши выплачивало своим гражданам по 40 злотых в день на каждого человека, которому предоставляли ночлег и питание. Теперь эти выплату отменят. Как пишет издание, это рассчитано на то, чтобы находящихся в Польше украинцы стали более самостоятельны.

По данным последнего опроса, большинство поляков поддерживают такое решение правительства: 63,4% считают, что это «определенно хорошо» или «довольно хорошо», лишь 11,6% выступают категорически против.

«Это (выплаты, - прим.) вызывает чувство несправедливости и обиды, провоцирует мысли типа "у меня тоже расходы, мне сложно, но никто за еду и жилье мне не доплачивает"», — комментирует итоги исследования социальный психолог и профессор Збигнев Нецкий.

Ранее глава польского Минздрава Адам Недзельский заявил, что Еврокомиссия должна компенсировать Польше расходы на помощь беженцам с Украины. По подсчетам Варшавы, к концу 2022 года расходы страны составят около 8 млрд злотых (свыше $1,9 млрд).

В мире,Еврокомиссия,
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