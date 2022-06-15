В Минске проверят деятельность деда польского президента Дуды во времена ВОВ

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона. Как сообщает РИА Новости, отряд действовал в период Великой Отечественной войны на территории Белоруссии.
«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — заявил Швед.
Напомним, что в апреле 2021 года Швед рассказал о возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы.
Генпрокурор также заявлял, что Белоруссия собирается предоставить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны.