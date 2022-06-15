В Минске проверят деятельность деда польского президента Дуды во времена ВОВ

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона. Как сообщает РИА Новости, отряд действовал в период Великой Отечественной войны на территории Белоруссии.

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«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — заявил Швед.

Напомним, что в апреле 2021 года Швед рассказал о возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы.