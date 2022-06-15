Власти Турции, России и Украины сформировали открытый канал связи по линии Минобороны с целью урегулирования «зерновой проблемы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое телевидение.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране на данный момент отсутствует проблема с запасами зерна. Он указал на наличие на складах 5 млн тонн пшеницы. Президент отметил, что Турция желает увеличить эти объемы.

В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Власти РФ отвергали данные обвинения.

Ситуация на рынке осложнилась из-за того что украинские войска провели минирование акватории Черного моря. Так, везти зерно на мировые рынки судами не представляется возможным.