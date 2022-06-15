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55 минут назад

Улицу Гагарина в Киеве могут переименовать в честь Нила Армстронга

Елена Прошина

В Киеве могут переименовать улицу Гагарина в честь американского астронавта Нила Армстронга. С таким предложением выступила экспертная комиссия. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Улицу Гагарина в Киеве могут переименовать в честь Нила Армстронга
Фото: ReutersReuters

В приложении «Киев Цифровой» проходит голосование по переименованию различных топонимов, названия которых «связаны с Россией». Среди множества вариантов выделены те, что были рекомендованы экспертной комиссией Киевсовета.

Пользователю нужно выбрать улицу, оценить предложенные названия и выбрать одно из них. Так, к примеру, улицу, названную в честь первого человека в космосе Юрия Гагарина предлагают переименовать в честь первого человека на Луне Нила Армстронга. Улица Булгакова может носить название как в честь конкретных личностей - Петрова, Гулак-Артемовского, Дрогобича, так и в честь местности, например, Новоборщаговская.

Улица Володи Дубинина, названная в честь пионера-партизана, воевавшего против немцев, может быть названной в честь американского фантаста Рэя Бредбери. А улица, названная в честь украинского космонавта Александра Волкова - в честь другого советского космонавта - Павла Поповича.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с предложением переименовать все улицы Пушкина в стране в честь американского писателя Стивена Кинга. Кроме того, инициаторы предлагали переименовать все улицы украинских городов, названные в честь классиков русской литературы. В качестве альтернативы озвучиваются имена современных американских писателей.

В мире,Нил Армстронг,Стивен Кинг,Юрий Гагарин,Александр Волков,
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