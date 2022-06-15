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48 минут назад

Названы проблемы в нормализации отношений Баку и Еревана

Lenta.ru

Председатель правления азербайджанского Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал отстаивание Арменией особого статуса для непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) проблемой в нормализации отношений Баку и Еревана. Об этом сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

Что мешает Баку и Еревану нормализовать отношения
Фото: Алексей Дружинин / ТАССАлексей Дружинин / ТАСС

«Карабах является азербайджанской территорией, и это признано на международном уровне и подтверждено Советом Безопасности ООН и другими международными институтами. Что касается прав проживающих в Азербайджане армян, то данный вопрос должен решаться в рамках Конституции Азербайджана», — отметил глава ЦАМО.

По его словам, делимитацию границ затрудняют внутренние процессы в Армении, отсутствие взаимного уважения к территориальной целостности и суверенитету, а также «ряд внешних акторов».

В мае 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

В мире,Никол Пашинян,Совбез ООН,
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