Что мешает Баку и Еревану нормализовать отношения

Председатель правления азербайджанского Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев назвал отстаивание Арменией особого статуса для непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) проблемой в нормализации отношений Баку и Еревана. Об этом сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

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«Карабах является азербайджанской территорией, и это признано на международном уровне и подтверждено Советом Безопасности ООН и другими международными институтами. Что касается прав проживающих в Азербайджане армян, то данный вопрос должен решаться в рамках Конституции Азербайджана», — отметил глава ЦАМО.

По его словам, делимитацию границ затрудняют внутренние процессы в Армении, отсутствие взаимного уважения к территориальной целостности и суверенитету, а также «ряд внешних акторов».